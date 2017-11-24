Meteoroloji'den iki ile ''kar'' uyarısı

Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı bu akşam ve gece saatlerinde etkisini artıracak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinde yerdeki mevcut kar örtüsünün üzerine 20-50 santimetre ilave kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yerdeki mevcut kar örtüsünün üzerine 20-50 santimetre, kent merkezinde ise 10-20 santimetre kar yağacağı öngörülüyor. Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi. AA

Okunma Sayısı: 30

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.