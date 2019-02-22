Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarsı!

İstanbul'da Avrupa Yakası'nın batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakası'nın iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara Bölgesinde görülecek kar yağışlarının Tekirdağ, Kırklareli'nin kuzey ve doğu ilçeleri, Edirne'nin ise güney ilçelerinde yer yer kuvvetli (5-20 santimetre) olması bekleniyor.

İstanbul'daki yağışların ise yarın sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında, akşam saatlerine doğru ise il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa Yakası'nın batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakası'nın iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kıyılarda ciddi bir örtü beklenmezken, Avrupa Yakası'nın batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer 3-8 santimetre kar örtüsü bekleniyor.

Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte rüzgarın da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Vatandaşlar, pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.