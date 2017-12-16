Meteoroloji'den İstanbul'a ''sağanak'' uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da yarın için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul genelinde kuvvetli (30-50 kilogram/metrekare) sağanak beklendiği bildirildi.
Açıklamada, Balıkesir çevrelerinde başlayacağı tahmin edilen sağanağın, gece saatlerinde etkisini artırarak, yarın batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Havran, Burhaniye, Ayvalık ve Gömeç) yer yer kuvvetli (51-80 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği kaydedildi.
Ayrıca, sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.
AA