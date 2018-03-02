Meteoroloji'den İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı

Haftanın soğuk hava ve yağışla başlamasının ardından, bugün ılık bir gün geçiren İstanbul ve çevresi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgede yarın güney ve güneybatı yönlerinden lodos şeklinde kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına beklendiği kaydedildi. Saatte hızı 50-70 ile 80 kilometreye kadar çıkması beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı

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