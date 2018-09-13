Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, sabah Tekirdağ çevreleri ile zamanla bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli ile Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması öngörülüyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi beklenen bölgede İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerindeki yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. AA

Okunma Sayısı: 197

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.