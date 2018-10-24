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24 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

24 Ekim 2018, Çarşamba 16:06
Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla yağmur şeklinde başlayacak yağışın zamanla Batı Karadeniz, İç Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kara döneceği tahmin ediliyor.

Soğuk hava dalgası kapıda: Yarın tüm yurtta yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Trakya ve Çanakkale dışında havanın tüm yurtta yağışlı olması bekleniyor.

Sinop hariç Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Iğdır, Ağrı ve Van hariç Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, Samsun'un doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri, Adana'nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı öngörülüyor.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk havayla birlikte yağmur şeklinde başlayacak yağışın zamanla Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimleriyle Kütahya ve Afyonkarahisar'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kara döneceği tahmin ediliyor.

Ankara ve Kırıkkale çevrelerinde bu akşam saatlerinden itibaren görülecek sağanağın, gece ve yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'de kuzeybatı yönlerden kuvvetli, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

AA

Etiketler: meteoroloji, hava durumu
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