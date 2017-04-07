Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün Adana'nın kuzey ve doğu ilçeleri ile Osmaniye çevrelerinde, yarın Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adana çevreleri ile Hatay'ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Müdürlüğü, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. DHA

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