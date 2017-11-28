Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'ne önemli uyarı

Parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nin doğusunda öğleden sonra aralıklarla sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Bölgenin parçalı yer yer çok bulutlu olması, öğle saatlerinden sonra doğusunun aralıklı kuvvetli yağışlı geçmesi, rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Güney Marmara aralık ayına "sıcak" başlayacak Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise, Güney Marmara'da hava sıcaklıkları, hafta sonunda 22 dereceye kadar çıkacak. Uzun yıllar aralık ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 11 derece olan Bursa'da, en yüksek sıcaklığın 1 Aralık Cuma günü 21, 2 Aralık Cumartesi ise 22 dereceyi bulması bekleniyor. Balıkesir'de de hava sıcaklığının, uzun yıllar aralık ortalamasının 8 derece üzerine çıkarak cuma günü 17, cumartesi ise 18 dereceyi göreceği tahmin ediliyor. Çanakkale ve Yalova'da da en yüksek hava sıcaklığının hafta sonu mevsim normallerinin yaklaşık 7 derece üzerinde seyrederek 18 derece olacağı öngörülüyor. Hafta sonu Güney Marmara'da yağış beklenmiyor. AA

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