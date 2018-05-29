Meteoroloji'den Marmara geneline uyarı

Marmara Bölgesi genelinin, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü kuvvetli yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında olacak. Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu olması beklenen bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği öngörülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta, zaman zaman kuvvetli (30-40 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. *** Meteoroloji, Doğu Anadolu Bölgesini de uyardı Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğlen saatlerinden akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Erzurum'da 10, Ardahan'da 11, Ağrı'da 12, Erzincan ve Tunceli'de 14, Iğdır'da 18 derece olarak ölçüldü. Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 26, Tunceli'de 25, Erzincan 24, Ağrı'da 21, Erzurum'da 18, Kars ve Ardahan'da 17 derece olacağı kaydedildi. Bölgede son 24 saatte metrekareye, Erzurum'da 11,08, Ardahan'da 4,6, Erzincan'da 3,2, Ağrı'da 0,5, Kars'ta 0,4 kilogram yağış düştü. Yetkililer, bölge genelinde sabah saatlerinden akşama kadar sürecek yer yer kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. AA

Okunma Sayısı: 717

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.