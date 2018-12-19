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19 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Meteoroloji'den Marmara'ya kar uyarısı

19 Aralık 2018, Çarşamba 12:45
Marmara Bölgesi'nde, Trakya ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nın yüksek kesimleri ile batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar görülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde aralıklı yağışlı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Yağışlar, İstanbul ve bölgenin doğusunda yağmur ve sağanak, Trakya ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nın yüksek kesimleri ile batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Yağışların; İstanbul, Kocaeli ve Yalova ile Sakarya'nın kuzey ilçeleri ve Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/m2) olması, hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.

Kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli esecek rüzgar ile yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklarsa karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

AA

Etiketler: meteoroloji, marmara, kar yağışı
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