Meteoroloji'den ''sel, su baskını, yıldırım'' uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç ve batı bölgelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli olması beklenen yağış nedeniyle ani sel ve yıldırım gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: "İç ve batı bölgelerimizde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bugün (18.06.2017 Pazar) Isparta, Burdur'un doğusu, Afyonkarahisar, Kütahya, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Çorum, Sinop, Kastamonu ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm)olarak görülmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." *** Okumak için tıklayınız: Meteoroloji'den yurt geneline önemli uyarı! DHA

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