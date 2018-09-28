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28 EYLÜL 2018 CUMA - YIL: 49

Meteoroloji'den ''tropik fırtına'' uyarısı!

28 Eylül 2018, Cuma 20:41
Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, 30 Ekim Pazar günü Muğla ve İzmir'de etkili olması beklenen tropik fırtına nedeniyle vatandaşların ve yetkililerin duyarlı olması uyarısında bulundu.

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, yaptığı açıklamada, yaptıkları son değerlendirmelere göre Orta Akdeniz üzerinde oluşan tropik fırtınanın pazar günü Türkiye'nin batı kesimlerini özellikle Muğla ve İzmir'i etkileyeceğini söyledi.

Bu sistemin uzun yıllar sonra ilk kez Türkiye'de oluştuğunu anlatan Öztürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Sık rastlanan meteorolojik bir hadise değil. Yağış ve kuvvetli rüzgar yönünden batı illeri etkileyecek. Muğla'da pazar günü gün boyunca rüzgar güney yönlerden 60 ila 100 kilometre esecek. Çok şiddetli yağış gerçekleşecek. Yani 70 ila 100 kilogram yer yer de onun da üzerinde yağış bekliyoruz."

Bölgedeki tüm kurum ve kuruluşları uyardıklarını aktaran Öztürk, "Canlılar, uçuşan, savrulan ve düşen her türlü eşyadan olumsuz etkilenebilir. Çatılar, güneş enerjileri uçabilir. Deniz, kara ve hava olmak üzere bütün ulaşım sektöründe olumsuzluklar yaşanabilir. Balıkçılar ve balık yetiştiricileri dikkatli olmalı. Seracılar da dikkatli olsunlar. Rüzgar ve yağış seralara zarar verebilir." diye konuştu.

Denizde dalga yüksekliğinin 2 ila 5 metre yükselebileceğini belirten Öztürk, çok dikkatli olunması gerektiğini, fırtınanın Antalya'da etkili olmayacağını dile getirdi.

Türkiye'de daha önce benzer tropik fırtınanın 2004'te gerçekleştiğine dikkati çeken Öztürk, 1989'da da aynı fırtınanın oluştuğunu bildirdi.

Türkiye'nin 15-20 yılda bir tropik fırtınanın etkisine girdiğine işaret eden Öztürk, şunları dile getirdi:

"Bu tip tropik fırtınalar normalde büyük su kütleleri üzerinde, okyanuslarda ya da büyük denizlerde oluşur. Neme ihtiyacı vardır. Havanın hızlı yükselmesini sağlayan bir hava kütlesi olması gerekli. Deniz yüzeyi sıcaklığı yüksek olduğu için yukarı seviyelerde sıcaklık farkından dolayı bu tip tropik fırtınaların oluşması daha güçlü gerçekleşebiliyor. Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıkları 26 ile 30 derece arasında. Nem ile birlikte hava yukarıya doğru hızla ilerliyor saat yönünün tersinde döngü oluşturuyor. Deniz suyu üzerinde hızlı dönmeye ve hareket etmeye sebep oluyor. Ne zaman karaya doğru yaklaşınca hızı azalıyor ve yağış miktarı azalır. Bu tip sistemler daha çok deniz üzerinde oluşur. Küresel iklim değişikliklerinin maalesef olumsuz etkileri tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de görünmeye başlandı."

 

AA

Etiketler: tropik fırtına
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