Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan sıcaklıkların da hissedilir şekilde düşeceği belirtildi.

Yağışların Kıyı Ege, Orta Karadeniz kıyıları ile Antalya’nın doğu ilçeleri, Çanakkale, Balıkesir’in batı ilçeleri, Sinop, Giresun ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Güneydoğu kesimlerde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına, Trakya’da yer yer altına ineceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii) İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde (70-90 yer yer 100 km/sa) esmesi bekleniyor.



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