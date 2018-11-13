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13 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Meteoroloji Doğu Anadolu Bölgesi'ni uyardı

13 Kasım 2018, Salı 11:27
Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur, kar yağışı ile buzlanma ve don bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenirken, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 2, Iğdır ve Erzincan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ağrı'da 5, Erzurum'da 3, Ardahan'da ise 1 derece olarak ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Tunceli'de 19, Iğdır'da 12, Erzincan'da 11, Ağrı'da 9, Kars, Erzurum ve Ardahan'da 8 derece olacak. 

Ardahan

Ardahan'da beklenen kar, yüzünü gösterdi.

Kent merkezinde sabahın erken saatlerinde etkili olan kar, aralıklarla bir süre devam etti ve yüksek kesimlerde etkisini daha çok gösterdi.

Kent merkezinde kar, havanın açılmasıyla birlikte kısa süre içinde eridi.

AA

Etiketler: meteoroloji, hava durumu
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