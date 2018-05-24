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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline uyarı!

24 Mayıs 2018, Perşembe 14:43
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, yurt genelinde gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, yarından itibaren batı bölgelerinde görülecek hava hareketleri nedeniyle yurdun büyük bölümünde, bir hafta boyunca gök gürültülü yağış bekleniyor.

Cuma, cumartesi ve pazar günleri, iç ve batı bölgelerde düşecek yağışlar, pazartesiden cuma gününe kadar iç bölgeler ile doğu bölgelerde görülecek.

Yarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun doğusunda, sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Cumartesi günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimi ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, sağanak ve gök gürültülü yağışların olması ön görülüyor.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Sivas, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin de pazar günü sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Hava sıcaklıklarında değişiklik olmayacak

Ankara, İstanbul ve İzmir'de üç gün (cuma, cumartesi ve pazar günleri) boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. 

Yağışların İstanbul ve İzmir'de pazar günü sona ereceği, Ankara'da gelecek hafta boyunca görülmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında, yurtta etkili olacak yağışlara rağmen önemli bir değişiklik olmayacak, sıcaklık ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 

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Marmara'ya da yağış uyarısı

Marmara Bölgesi, yarından itibaren batıdan başlayarak yeni yağışlı sistemin etkisine girecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren batı bölgelerinde konuşlanacak alçak merkez ve atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava nedeniyle hafta başına kadar Marmara Bölgesi genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde, yarın, cumartesi ve pazar, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıklarında etkili olacak yağışlı sisteme rağmen önemli bir değişiklik olmayarak mevsim normalleri civarında seyredecek.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda uyardı.

 

AA

Etiketler: meteoroloji, hava durumu
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