Meteoroloji hafta sonu için uyardı

İstanbul'da haftabaşından itibaren etkili olan lodosun gece saatlerinden itibaren şiddetini artırması, haftasonu aralıklarla fırtına seviyesinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den haftasonu için Marmara ve Kuzey Ege için fırtına uyarısı yapıldı. Rüzgarın İstanbul’da cumartesi 38 km hızla, pazar da 40 km hızla eseceği tahmin ediliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Rüzgarın bu gece yarısından başlayarak cumartesi ve pazar günü öğleden sonraya kadar ki periyotta İstanbul, Bursa ve Çanakkale illeri başta olmak üzere Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege kıyılarında İzmir çevrelerinde güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-75 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Olumsuz şartlara karşı vatandaşlar uyarıldı

Öte yandan fırtınanın oluşturabileceği olumsuz şartlara karşı vatandaşlar uyarılırken dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği ön görülüyor.