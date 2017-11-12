Meteoroloji İstanbul için uyardı

Meteoroloji'den gelen son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya ile İstanbul çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya ile İstanbul çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara: Parçalı ve az bulutlu 16 İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı 19 İzmir: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu 21 Adana: Parçalı ve az bulutlu 24 Antalya: Parçalı ve az bulutlu 23 Samsun: Parçalı bulutlu 20 Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 11 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19

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