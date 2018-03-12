Meteoroloji İstanbulluları uyardı: Yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, batıdan giriş yapacak yağışlar hafta ortasına kadar tüm yurda yayılacak.

Yapılan son değerlendirmelere göre, gece saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Balıkesir, İzmir ve İstanbul çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Akdeniz'de yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığımevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

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