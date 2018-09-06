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6 EYLÜL 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'ni uyardı!

06 Eylül 2018, Perşembe 10:07
Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi, yağışların Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un doğusu ve boğaz çevresinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların bölgenin doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Yalova, İstanbul'un doğusu ve boğaz çevresi) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yağış anında kuvvetli olarak eseceği öngörülen bölgede, belirtilen illerde kuvvetli yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Sarıyer'de sel riski

İnternet sitesinde ayrıca, radar ve uydu görüntüleri çerçevesinde, yağışlar da dikkate alındığında, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sel riski bulunduğu ifade edilerek, ilçede, köprü ve menfez gibi yapılarda, derelerin yan kollarının birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşların ve ilgili birimlerin hazırlıklı ve dikkatli olmasının önemli olduğu kaydedildi.  

 

AA

Etiketler: meteoroloji, marmara bölgesi
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