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8 ŞUBAT 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Meteoroloji uyardı: Hissedilir derecede azalacak

08 Şubat 2017, Çarşamba 12:19
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, hava sıcaklığının yarın Marmara ve Karadeniz kıyılarında, hafta sonunda da ülke genelinde hissedilir derecede azalacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugün yurdun batı, iç ve kuzey kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege (Afyonkarahisar hariç) ile Antalya ve Burdur çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçmesi bekleniyor. 

Ülke genelinin yarın parçalı çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Muğla, Burdur, Kahramanmaraş, Eskişehir, Tunceli ve Ağrı çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bingöl ve Tunceli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının, rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) esmesinin beklendiği belirtildi.

Yurt genelinin cuma günü parçalı yer yer çok bulutlu, Muğla, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Kırklareli kıyı, Trabzon'un doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) eseceği öngörülüyor.

Cuma gününe kadar sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Yağışlar hafta sonu da sürecek

Ülke genelinde 11 Şubat Cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Tekirdağ, Kırklareli, Muğla, Denizli, Antalya, Burdur, Niğde, Karaman ve Kahramanmaraş çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği düşünülüyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde karla karışık yağmur, yer yer kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak olacağı tahmin ediliyor.

12 Şubat Pazar günü yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Sivas, Niğde ve Karaman çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Muğla'nın güney ve Antalya'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği belirtildi. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Muğla'nın güney ve Antalya'nın batı ilçelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olmasının beklendiği ifade edildi.

Ülke genelinin 13 Şubat Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları ile Mardin çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor.

14 Şubat Salı günü, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları ile Mardin çevrelerinde yağmur şeklinde olacağı tahmininde bulunuldu.

Cumartesiden salı gününe kadar iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 15 Şubat Çarşamba günü mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği, 16 Şubat Perşembe günü Marmara ve Karadeniz kıyılarında, hafta sonunda da ülke genelinde hissedilir derecede azalacağı düşünülüyor.

AA

Etiketler: meteoroloji, hava durumu
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