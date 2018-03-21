Meteorolojiden 23 Mart'a kadar fırtına uyarısı

Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü, Bodrum-Kaş arası denizde fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın 23 Mart'a kadar süreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bodrum-Kaş arası açıklarında yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güneydoğudan 7 ile 9 kuvvetinde (saatte 75-90 kilometre) tam fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Fırtınanın 23 Mart Cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada, oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ile balıkçılar olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu. AA

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