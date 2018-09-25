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25 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Meteorolojiden 3 bölge için kuvvetli fırtına uyarısı

25 Eylül 2018, Salı 22:35
Meteorolojiden yapılan açıklamada Marmara, İç Anadolu ile Ege kıyılarında kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde fırtına beklendiği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan kuvvetli esen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırarak, Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtına (50-80 kilometre/saat), Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 kilometre/saat) bekleniyor.

Yetkililer, perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu.

AA

Etiketler: Meteoroloji, fırtına, Marmara, İç Anadolu
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