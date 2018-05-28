Meteorolojiden 3 ili daha uyardı!

Ardahan, Kars ve Erzurum'da yarın etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ardahan ve Kars'ta yarın etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Erzurum'da ise bu gece saatlerinden sonra başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.