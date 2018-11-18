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18 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Meteorolojiden 5 il için buzlanma ve don uyarısı

18 Kasım 2018, Pazar 11:00
Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının 1 ila 2 derece civarında artacağı tahmin edilen 5 ilde, rüzgarın ise kuzeybatı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Söz konusu illerde, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve pus beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

AA

Etiketler: buzlanma, don
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