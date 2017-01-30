Meteorolojiden 5 il için uyarı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü 5 ilde yarın öğle saatlerinden çarşamba gecesine kadar fırtına beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta, yarın öğle saatlerinden çarşamba gecesine kadar fırtına beklendiği bildirildi. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. AA

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