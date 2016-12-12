Meteorolojiden kar uyarısı

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında akşam saatlerinden itibaren yoğun kar beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İç Anadolu'da Kayseri, Sivas ve Niğde, Doğu Akdeniz'de Toroslar, Amanos Dağları ve Kahramanmaraş'ın kuzeyi ile Doğu Anadolu'da Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari'de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, yağışın yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak çarşamba günü akşam saatlerine kadar yoğun şekilde etkili olacağı, bazı yerlerde 10-20, bazı yerlerde ise 50 santimetre civarında kar örtüsünün oluşabileceği kaydedildi.

Vatandaşlar, buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.