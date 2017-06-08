Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Trakya ve Marmara Bölgesi'nin güney kesimleri için gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kuzeybatı kesimlerde bugün öğle saatlerinden sonra etkisini artıracağı tahmin edilen yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir ve Bursa ile Çanakkale'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak şeklinde olmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, ani sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi. AA

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