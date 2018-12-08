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8 ARALIK 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Meteorolojiden yurdun iç bölgelerine buzlanma ve don uyarısı

08 Aralık 2018, Cumartesi 20:13
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, yurdun iç ve doğu bölgelerinde yarın için sis ve pusla birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği uyarısında bulunuldu.

Genel müdürlükten yapılan açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, Sakarya hariç Marmara Bölgesi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz kıyı kesimi, Malatya hariç Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yarın yağışlı geçeceği bildirildi.

Buna göre yağış, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli, Rize, Artvin, Bayburt, Adıyaman, Şanlıurfa çevreleri ve Antalya'nın doğu kıyılarında da görülecek. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, iç ve batı kesimlerde 2-6 derece artması da öngörülüyor. 

AA

Etiketler: buzlanma, don
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