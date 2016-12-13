Meteorolojiden zirai don uyarısı

​Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için zirai don uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, zirai faaliyetlerin ve seracılığın devam ettiği Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için bu gece, tüm kıyı kesimleri için ise yarın geceden 18 Aralık Pazar sabahına kadar hafif zirai don olayının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, tarımsal faaliyetler ve seracılık ile uğraşanların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.