Metro yok, tabelâ var

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Seçim Çalışmaları kapsamında büyük bir skandalı ortaya çıkardı.

Gebze’nin bir çok noktasına metro varmış gibi dikilen durak tabelaları yerlerini almış durumda ancak henüz ortada metro yok. Tarhan yaptığı açıklamada, “Maalesef vatandaşı kandırmanın en acı şeklini yaşıyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir olay görülmemiştir. Tabelâsını koymuşlar ancak metro yok. Çalışması dahi başlamamış ancak seçim vaatlerinde ‘ metro yaptık’ diyebilmek için böyle bir yol izlemek bu vatandaşın aklıyla alay etmektir” dedi. Tarhan, “Gebze-Darıca arasında uzanacak 15.6 kilometrelik metro hattı için 4 firma Gebze Metrosu yapımı için teklif vermişti. İhale 2 milyar 488 milyon 489 bin TL verildi henüz bir çivi dahi çakılmayan metro projesinde belirli noktalara sanki metro varmış gibi tabelâ dikilmiş. Vatandaşa hizmet anlayışını bu kadar ayaklar altına almak kimsenin haddi değildir” dedi.