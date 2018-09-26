Metrobüs, önündeki metrobüse çarptı

İstanbul'da bir metrobüsün, önündeki metrobüse çarpması sonucu 7 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu'dan Avcılar yönüne seyreden bir metrobüs, Çağlayan Durağı yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle aynı yöne giden başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazada, metrobüslerde bulunan 7 yolcu yaralandı. Yaralı vatandaşlardan 6'sı ambulansla hastaneye kaldırılırken, birine de olay yerinde müdahale edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, kazaya karışan metrobüsler kaldırıldı. AA

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