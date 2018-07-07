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7 TEMMUZ 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Metrobüs ulaşımda İstanbul'un yükünü kaldırıyor

07 Temmuz 2018, Cumartesi 15:07
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir içi toplu ulaşım aracı metrobüsün, bu yılın ilk 6 ayında, 2017'nin aynı dönemine göre 4 milyon 148 bin 664 artarak 142 milyon 349 bin 777 kişi tarafından kullanıldığını açıkladı.

İstanbul'da Beylikdüzü-Söğütlüçeşme arasında 44 istasyonuyla, 52 kilometrelik hat üzerinde hizmet veren metrobüsün yolcu taşıma miktarı belli oldu. İBB'nin verilerine göre; 2017'nin ilk 6 ayında, 138 milyon 201 bin 113 kişi tarafından kullanılan metrobüs, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 4 milyon 148 bin 664 artarak 142 milyon 349 bin 777 yolcu tarafından tercih edildi.

EN BÜYÜK ARTIŞ OCAK AYINDA YAŞANDI

Bu yılın ilk 6 ayındaki yolcu sayısında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 3'lük bir artış gerçekleşti. Metrobüsü bu yıl Ocak ayında 23 milyon 384 bin 79, Şubat ayında 22 milyon 303 bin 61, Mart ayında 25 milyon 666 bin 229, Nisan ayında 25 milyon 241 bin 627, Mayıs ayında 24 milyon 533 bin 116 ve Haziran ayında 21 milyon 221 bin 665 kişi tercih etti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre en büyük artış ise yüzde 8,50 ile Ocak ayında gerçekleşti. Onu yüzde 5,54 ile Nisan ve yüzde 3,16 ile Haziran ayları izledi. Yolcu sayısındaki en az artış ise yüzde 0,03 ile Mayıs ayında yaşandı.

GÜNDE ORTALAMA 790 BİN 832 KİŞİ KULLANDI

2017'nin ilk 6 ayında günde ortalama 767 bin 783 kişi tarafından kullanılan metrobüs, bu yılın aynı döneminde ise günde ortalama 23 bin artarak 790 bin 832 kişi tarafından tercih edildi. Metrobüsü tam tarifeden kullananlar 1-3 durak için 1,95 lira, 4-9 durak için 3 lira, 10-15 durak için 3,25 lira, 16-21 durak için 3,40 lira, 22-27 durak için 3,50 lira, 28-33 durak için 3,60 lira, 34-39 durak için 3,85 lira, 40 ve daha fazla durak için 3,85 lira ödüyor. Öğrenci tarifesini kullananlar ise 1-3 durak için 1,10 lira, 4-9 durak için 1,20 lira, 10 duraktan fazlası için sabit 1,25 lira ödüyor. Yolcular, ücret farkını almak için İstanbulkart'larını istasyon çıkışlarındaki iade makinesine okutuyor.

Metrobüs sistemi ilk olarak Topkapı-Avcılar hattında hizmete başladı. Yapımına 2007 yılı başında başlanan 18,3 kilometrelik hat, sekiz ay gibi kısa sürede tamamlanarak 17 Eylül 2007'de açıldı. Metrobüsün ikinci etabı olan Zincirlikuyu ayağı 8 Eylül 2008 Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim yılı başında hizmete alındı. Hattın 77 gün gibi kısa sürede tamamlanmasıyla durak sayısı 25'e yükseldi. Metrobüs hattının üçüncü etabı olan Söğütlüçeşme, 3 Mart 2009 tarihinde hizmete alınarak İstanbul'un iki yakası en kısa yoldan birbirine bağlandı. Hattın Avcılar-Beylikdüzü güzergâhının temeli 15 Mart 2011 günü törenle atıldı. Hattın resmî açılışı 19 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleşti. Toplam uzunluğu 52 kilometreyi bulan 44 istasyonlu Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs hattında yolculuk süresi 100 dakika ve günlük ortalama 870 bin yolcu taşınıyor.

DHA

Etiketler: İstanbul, metrobüs, yolcu, taşıma, ulaşım
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