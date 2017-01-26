Mezarlıkta 3 erkek cesedi bulundu!

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir mezarlıkta silahla vurularak öldürüldükleri belirlenen 3 erkek cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta bir otomobilin içinde 1, yakınında da 2 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 01 ERG 36 plakalı aracın içi ve yanındaki 3 erkeğin silahla öldürüldüklerini belirledi. Çevrede yapılan aramada kalaşnikof ve tabancaya ait boş kovanlar bulundu. Polis ekipleri ölen kişilerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı. AA

Okunma Sayısı: 322

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.