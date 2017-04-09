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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

MHP kongresinde arbede

09 Nisan 2017, Pazar 21:38
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Efeler İlçe 2. Olağan Kongresi, Divan Başkanı MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy tarafından ertelendi. Ertelemeye partililer tepki gösterince kısa süreli arbede yaşandı. Yaşanan gerginliği polis büyümeden önledi.

Başkanlık için Ahmet Baskın ile Kadir Özdemir'in yarışacağı MHP Efeler 2. Olağan Kongresi için partililer, sabah saatlerinde Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu'nda toplandı. Kongreye MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, MHP Osmaniye Milletvekili ve MYK üyesi Ruhi Ersoy, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, MHP'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve çok sayıda partili katıldı. Kongre öncesi faaliyet raporu okundu ve ardından konuşmalara geçildi. MHP Efeler İlçe Kongresinde açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Burak Pehlivan birlik ve beraberlik mesajı verirken, milletvekili Deniz Depboylu yaklaşan referandum sürecini ve genel merkezin yapısını kongreye gelen delegelere anlattı. Depboylu, konuşması sırasında Osmaniye Milletvekili ve MYK üyesi Ruhi Ersoy tarafından "Konuşmanızı toparlayın" diyerek uyarıldı. Depboylu, konuşmasının ardından salondan ayrıldı.

"Kürsü hakkımı önce kullanmak istiyorum" diyerek kürsüye çıkan Milletvekili Ruhi Ersoy, MHP Genel Merkezini ve Genel Başkanını eleştiren muhalif kesimi ele alan konuşmasının ardından divan başkanı olma yetkisini kullanarak kongreyi erteledi. Ersoy "Görülen lüzum üzerine Milliyetçi-ülkücü hareketin bünyesinde, bu kongrenin sağlıklı bir şekilde sonuçlanmayacağını görmekteyim. Tüzükten ve yasalardan yetkimi kullanarak, bu kongrenin başka tarihte yapılmasına karar vermiş bulunuyorum" dedi.

Kongreye katılıp, imza veren 200 delege, kısa süren şaşkınlığın ardından salonu terketti. Salon çıkışında Milletvekili Ruhi Ersoy, kapıda bekleyen bir grup partili tarafından protesto edildi. Sözlü sataşmanın ardından tekme yumruklu kavgaya dönüşen olay, polis ekiplerinin ve diğer partililerin araya girmesiyle sakinleştirildi.

DHA

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