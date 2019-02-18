Milas'ta maden ocağında göçük: Çok sayıda ekip gönderildi

Muğla'nın Milas ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber edildi. Alınan bilgiye göre, Sarıkaya mevkisinde açık arazide faaliyet gösteren feldispat maden sahasında çalışan işçilerden bazıları heyelanla birlikte toprak altında kaldı. Muğla Valisi Esengül Civelek, yaptığı açıklamada, "İhbar gelir gelmez tüm arama kurtarma ve sağlık ekiplerini bölgeye sevk ettik. Ben de bölgeye geçiyorum." dedi. Toprak altında 3 ya da 4 işçinin kalmış olabileceği değerlendiriliyor. AA

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