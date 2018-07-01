Millet Kıraathaneleri 'kek'e doymuyor

Diyarbakır’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vaadi üzerine açılan 'millet kıraathanesi' gündemdeki yerini koruyor. ABD merkezli Amerika'nın Sesi, konuya ilişkin yaptığı haberde, ilginin yoğun olduğu Diyarbakır Millet Kıraathanesine koli koli kek taşındığını belirtti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ait bilgi evinden dönüştürülen Diyarbakır Millet Kıraathanesi'ne dair kaleme alınan haberde, bir yanda kitap okuyan gençler, bir yanda içeri taşınan kek kutuları olduğu belirtildi. 'RUS KLASİKLERİNDEN DİYARBAKIR'LA İLGİLİ KİTAPLARA KADAR YÜZLERCE ESER VAR' Haberde şu ifadelere yer verildi: "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bilgi evi, millet kıraathanesi adıyla hizmet vermeye başladı. Halk arasında kıraathane kahvehane anlamını taşısa da, burası bir kütüphaneyi andırıyor. Kütüphanede Rus klasiklerinden Diyarbakır’la ilgili kitaplara kadar yüzlerce eser bulmak mümkün. Üstelik millet kıraathanesinde, Erdoğan’ın vadettiği gibi çay ve kek de ücretsiz. İlginin yoğun olması nedeniyle, kıraathaneye sık sık kek ve su kolileri taşınıyor."

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