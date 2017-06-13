Milli parkın sahilleri atlı jandarma timine emanet

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda sahil ve koyların güvenliği atlı jandarma timlerince sağlanıyor.

Kuşadası ilçesinde koyları ve endemik bitkileriyle dikkati çeken Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda sahil ve koyların güvenliğini sağlayan atlı jandarma timleri yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Coğrafi konumu, bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliğiyle 27 bin 598 hektarlık alana sahip milli parkta yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Komutanlığından gelen ve milli park içerisindeki Kavaklı Jandarma Karakolu emrine verilen atlı jandarma timi, yaklaşık 15 kilometrelik alanda güvenliği sağlıyor.

Atlı timler, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettiği İçmeler, Aydınlık, Kavaklıburun, Karasu koylarında ve sahillerinde gün içerisinde belirli aralıklarla devriye geziyor.

Bölgeye gezmeye gelen Melek Ilgaz, atlı timlerin görev yapmasını memnunlukla karşıladığını belirterek, özellikle hem atların hem de jandarmaların bakımlı olmasının dikkat çekici bulduğunu söyledi.

Vatandaşlardan Muhammet Irmak ise uygulamanın çok güzel olduğunu belirterek, "Sahillerde insanlara güven ortamının sağlanması çok güzel. Son zamanlarda bu şekilde güvenliğin arttırılması da bizi ayrıca memnun etti. Burada motosiklet timleri de gezebilirdi ama doğal ortamda atların olması tabi ki daha güzel." dedi.