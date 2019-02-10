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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Milyonlarca araç 'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı'ndan geçti

10 Şubat 2019, Pazar 14:15
İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan en önemli yol güzergahlarından biri olan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimini geçen yıl 11 milyon 110 bin 449 araç kullandı.

Ağır kış şartlarında sürücülerin zor anlar yaşadığı D-100 kara yoluna alternatif olarak yapılan Anadolu Otoyolu, hizmete girmesiyle adeta "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" oldu.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yaşanan trafik yoğunluğu da Anadolu Otoyolu'nun kullanılmaya başlanmasıyla azaldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminden geçen yıl Ankara yönüne 4 milyon 858 bin 316, İstanbul yönüne ise 6 milyon 252 bin 133 araç olmak üzere toplam 11 milyon 110 bin 449 araç geçiş yaptı.

Otoyolda özellikle bayram tatillerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu.

Otoyol 87 kamerayla izleniyor

Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli kesimi ve Kaynaşlı Gişeleri arasında bulunan 23 kilometrelik kesim, Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinden 87 kamerayla izleniyor.

Merkezde görev yapan 140 personel, karla mücadele araçlarıyla 7/24 esasına göre güzergahı takip ediyor. Görevliler, yaşanan olumsuzluklara anında müdahale ederek yolun ulaşıma kapanmaması için çalışıyor.

Trafik kazası ve araç yangını gibi olaylara kontrol merkezinde görev yapan ekipler anında müdahale ediyor.

Otoyolun trafiğe kapanması durumlarında sürücülerin otoyolda mağdur olmaması için ekipler alternatif yol güzergahları belirliyor. Sürücüler, oluşturulan noktalardan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Bu şekilde otoyolda yaşanabilecek olumsuzluklar minimum seviyeye düşürülüyor. 

Kış lastiği uyarısı

Trafik ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücülerden yol ve hava şartlarını kontrol ederek yola çıkmaları istiyor.

Özellikle kış aylarında güzergahı kullanacak sürücüler, araçlarına kış lastiği takma konusunda uyarılıyor. Araçlarında kış lastiği olmayan sürücülerin bölgeden geçişine izin verilmiyor.

AA

Etiketler: otoyol, bolu dağı, tünel
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