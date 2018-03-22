Milyonlarca hesaptan veri toplandığı iddiasına tepkiler büyüyor

Dünyaca ünlü sosyal paylaşım sitesi Facebook'un 50 milyon kullanıcısına ait kişisel bilgilerin, kritik siyasi seçimleri etkilemek için usulsüz kullanıldığına yönelik iddiaların ardından İngiliz reklam şirketleri Facebook’a tepki göstermeye hazırlanıyor.

BBC Radyo 4’e değerlendirmede bulunan dünyanın en büyük reklam şirketlerinden M&C Saatchi’nin Başkanı David Kershaw, İngiltere’nin en büyük reklamcılarını temsil eden çatı kuruluş ISBA’nın Facebook yetkileri görüşerek tepki ve taleplerini iletmeye hazırlandığını bildirdi. Kuruluş halihazırda 3 binin üzerinde markayı temsil ediyor. "Yeterse yeter" Kershaw, “Reklamcıların blöf yaptıklarını düşünmüyorum. Bence ciddi bir şekilde (Facebook’a) baskı uygulayacaklar. Müşterilerimiz artık, biraz da haklı olarak, yeterse yeter noktasına geldiler.” ifadelerini kullandı. Reklam veren şirketlerin tepkisinin sosyal medyanın dönüşümüne katkıda bulunabileceğinin altını çizen Kershaw, “Asıl etkiyi, sosyal medya platformu Twitter’daki boykot iletilerinden daha çok reklamcılardan gelen paranın göstermesi daha olası.” ifadesini kullandı. Skandalın ortaya çıkmasından bu yana Facebook’un piyasa değeri 40 milyar dolardan fazla kayba uğradı. Hafta başında İngiltere Bilgi Komisyonu (ICO), sosyal medya platformu Facebook'taki kişisel verilerin usulsüz kullanımına ilişkin iddiaların detaylı bir şekilde incelenmesi amacıyla soruşturma başlatmıştı. İngiltere Parlamentosunun DCMS Komisyonu ile Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani de iddialarla ilgili ifade vermek üzere Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'i ilgili oturumlara katılmaya çağırmıştı. Facebook'ta çok sayıda hesaba gizli erişim sağlayarak veri ihlalinde bulunduğu iddia edilen Cambridge Analytica adlı veri analiz şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Nix ise görevden alınmıştı. Milyonlarca hesaptan veri toplandığı iddiası İngiltere'yi harekete geçirdi 50 milyon Facebook hesabından veri toplandığı iddiası Zuckerberg'in servetini eritti AA

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