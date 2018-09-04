Milyonluk sahtekarlık bu şekilde önlendi

Gaziantep'te yaklaşık 20 milyon lira değerindeki 77 dönümlük araziyi, sahibinden habersiz düzenledikleri sahte kimlik ve evraklarla satmaya çalışan 4 kişi, tapu memurunun dikkati vesilesiyle suçüstü yakalandı.

Gaziantep'te 4 kişi, arsa sahibinin adına düzenledikleri sahte kimlik ve evraklarla, 77 dönümlük yaklaşık 20 milyon liralık araziyi satmaya çalışırken gözaltına alındı. Merkez Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'ndeki 77 dönümlük arazinin satış işlemleri için M.T, H.G, B.Ö.B. ve A.Ö, Gaziantep Tapu Kadastro 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil Tapu Müdürlüğüne başvuruda bulundu. Tapu memurları yaptıkları inceleme sırasında evraklarla birlikte sunulan vekalet belgesinin sahte kimlikle hazırlandığını fark etti. Tapu görevlileri, sunulan kimlik ve evrakın arazinin satışını yapmak isteyen şahıslara ait olmadığından emin olanca durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe tapu müdürlüğüne gelerek sahte kimlik ve evrak düzenleyip başkasına ait arazileri üçüncü şahıslara satmaya çalışan 4 zanlıyı suçüstü yakaladı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler M.T, H.G, B.Ö.B, A.Ö, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. AA

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