Minibüs park halindeki otomobile çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, arızalanan aracını kontrol eden sürücü ile ona yardım etmek isteyen tır şoförü, minibüsün park halindeki otomobile çarpması sonucu öldü, minibüsteki 10 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selçuk'tan Torbalı yönüne giden Berke Adan Aydın'ın (18) kullandığı 09 HY 762 plakalı otomobil, İzmir-Aydın Otoyolu Torbalı gişeleri yakınında arızalandı. Sürücü Aydın, aracı kontrol etmek amacıyla otomobilini yol kenarına park etti. Aynı istikamete giden 09 U 6112 plakalı tırın sürücüsü Yahya Koç (43) da Aydın'a yardım etmek amacıyla aracını otomobilin önüne durdurdu. İki sürücü aracı kontrol ettiği sırada B.A. idaresindeki 35 S 02170 plakalı servis minibüsü, park halindeki arızalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır ile otomobil arasına sıkışan Aydın ve Koç, olay yerinde öldü, minibüsteki 10 işçi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA

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