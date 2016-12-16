Minibüs şoförü yayaya çarptı, dikiz aynasını kırdın diye bıçakladı!

Samsun’da yol kenarında yürüyen 50 yaşındaki Ayhan Çakır’a çarpan minibüs şoförü 27 yaşındaki Fatih Y. kırılan yan dikiz aynasının parasını istedi. Çıkan kavgada Ayhan Çakır’ı 4 bıçak darbesiyle yaralayan ve gözaltına alınan Fatih Y. sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Olay dün İlkadım İlçesi Reşadiye Mahallesi Osmaniye Caddesi’nde meydana geldi. Dolmuş hattında çalışan Fatih Y., yol kenarında yürüyen Ayhan Çakır’a yen dikiz aynasıyla çarptı. Ayna kırılınca minibüsten inen Fatih Y., Ayhan Çakır’dan aynanın parasını istedi. Ayhan Çakır, "Bana çarpan sensin. Ne parası?" yanıtını verince kavga çıktı. Minibüs şoförü Fatih Y, saldırdığı Çakır’ı 4 bıçak darbesiyle yaraladı. Ayhan Çakır, götürüldüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, Fatih Y. de polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen Fatih Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA

Okunma Sayısı: 391

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.