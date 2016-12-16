Minik öğrencilere bere ve mont hediye edildi

Gönüllülerin desteğiyle topladığı giyim, kırtasiye, okul araç gereç ve spor malzemelerini, özellikle doğu illerindeki köy okullarına ulaştıran 'Her Çocuk Bir Umuttur Derneği', Van'ın Bahçesaray İlçesi Elmayaka Köyü İlkokulu'nda eğitim gören 55 öğrenciye bot, bere ve mont hediye etti.

Her Çocuk Bir Umuttur Derneği, Van'ın Bahçesaray İlçesi Elmayaka Köyü İlkokul'unda zor şartlar altında eğitim gören 55 öğrenciyi yardımlarıyla sevindirdi. Van merkeze 115 kilometre uzaklıktaki Elmayaka'ya ulaşan dernek üyeleri, minik öğrencilerin gülen yüzleriyle karşılandı. Yırtık lastik ayakkabı ve botlarıyla sınıfa giren öğrencilerin, sobanın başında ısındıktan sonra sıralarına oturduğunu anlatan Dernek Başkanı Veysi Özaras, öğrencilerle sohbet ettiğini söyledi. Özaras, "Sınıfta öğrencilere dönerek, 'Lastik ayakkabı içinde ayaklarınız üşümüyor mu?' diye sordum. Bunun üzerine bir kız çocuğu, 'Ayaklarım ıslanıyor, üşüyorum' dedi. Duygu dolu anlar yaşadık. Konuşmaların ardından bot, bere ve mont hediye ettiğimiz öğrenciler, sevinç içerisinde yeni eşyalarını giydi. Çocukların birçoğunun ayaklarında bırakın lastik ayakkabıyı, düzgün bir çorap bile yoktu. Ayakları soğuktan mosmor kesilmişti. Bizleri yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen gönüllülerimize teşekkür ederim. Kış oradaki çocuklar için büyük bir çile. Çoğu, bir metreyi bulan karda ya terlikle yada lastik pabuçla okula gidiyor. Lütfen bir çift ayakkabı bile olsa desteklerinizi esirgemeyin. Çünkü öğretmenlerden öğrencileri için çok talep geliyor" dedi. DHA

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