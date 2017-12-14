Misafire iyi davranmamak boşanma nedeni sayıldı

Yargıtay, eve gelen konuklara ilgi göstermeyerek ''eşi küçültücü duruma düşürmeyi'' boşanma nedeni saydı.

Yozgat'ta G.A. İsimli kadın, ''Güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu, kendisini baba evine bırakıp bir daha arayıp sormadığı'' gerekçesiyle eşine boşanma davası açtı. Kocası S.A. ise, eşinin hakaret ettiğini ve eve gelen misafirlere ''konukseverlik göstermeyerek kendisini küçük düşürdüğünü'' savundu. Çiftin boşanmasına karar veren yerel mahkeme, kadının maddi ve manevi tazminat taleplerini de reddetti. Kadının temyiz etmesiyle üÜst mahkemeye taşınan davada, Yargıtay kocayı haklı buldu. Kadının kocasının misafirlerine ''konukseverlik'' yapmamasını kusur olarak kabul eden Yargıtay, tazminat yönünden kararı ise kısmen bozdu.

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