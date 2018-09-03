Mizah dergisi kurucusunun öldürülmesine ilişkin gözaltılar var

İstanbul Beyoğlu'nda darbedilen mizah dergisi kurucusu Çağın Türker, kaldırıldığı hastanede öldü. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Türker, önceki gün Arap Camii Mahallesi Fermenciler Caddesi'nde bazı kişilerce darbedildi. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Türker, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmanın ardından, olaya karıştıkları iddiasıyla Y. Ş, F. Ü, F. B. ve O. D. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

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