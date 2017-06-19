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20 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

Müdür yardımcısının tepki çeken paylaşımına inceleme

19 Haziran 2017, Pazartesi 20:20
BURSA’nın merkez Osmangazi İlçesi'nde bulunan Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmettin Köksal’ın sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Adalet Yürüyüşü’ne gönderme yaptığı ve tepkilere neden olan paylaşımıyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce inceleme başlatıldı.

Köksal, tecavüze uğrayıp öldürülen Pippa Bacca’yı örnek gösterdiği paylaşımı yaptığı Twitter ve tepkilere yanıt verdiği Facebook hesaplarını da kapattı.

Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Necmettin Köksal, Twitter hesabından, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'ne gönderme yaptığı paylaşım, büyük tepki çekti. Köksal, İtalya'nın Milano kentinden dünya barışına dikkat çekmek için İsrail'in Tel Aviv kentine gitmek üzere yola çıkan ve 31 Mart 2008 tarihinde Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde tecavüz edildikten sonra öldürülen ‘Pippa Bacca’ adıyla tanınan İtalyan sanatçı 33 yaşındaki Giuseppina Pasqualino di Marineo’yu hatırlatan paylaşımda bulundu. Köksal, gelen tepkiler üzerine Twitter hesabını kapattı.

Köksal, 'Bir zamanlar İtalya’dan yürüyerek Türkiye’ye gelen bir kadın vardı, başına kötü şeyler gelmişti. Nereden geldi ki aklıma durup dururken' şeklindeki tepki gören paylaşımına, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da sosyal medyadan tepki göstermişti. Sarıbal, Twitter hesabından 'Bu sapık ruh hastası zihniyet sahibi adamdan eğitimci mi olur?' şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.

Gelen tepkiler üzerine Köksal, bu kez facebook hesabından 'Son yaptığım paylaşım ateistleri rahatsız etmiş. Yürüyüş yapanlara tavsiye niteliğinde olmasına rağmen paylaşımı başka yerlere çekmeye çalışmışlar. Beyinleri tecavüze uğramış bu insanlar Türkiye’de tecavüze uğrayan İtalyan kızla alay ettiğimi ima eder şekilde paylaşımlar ve hakaretler yapmaktalar. Bana özelden mesajla hakaret edenleri ve bu şekilde paylaşım yapanların hepsini savcılığa suç duyurusunda bulunacağımdan emin olsunlar' yazdı ve daha sonra bu hesabını da kapattı.

Necmettin Köksal’ın sosyal medya paylaşımları üzerine Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

DHA

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