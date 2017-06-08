Muğla'da 3 şirkete daha kayyım

Muğla'da, Gülen Hareketi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3 şirkete kayyım atandı.

Muğla'da, Gülen Hareket'i Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 3 şirkete kayyım atandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma doğrultusunda, Hareket'e finansal destek sağladıkları iddia edilen firmalara yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında mermer ürünleri alanında faaliyet gösteren 3 şirkete kayyum ataması yapıldı. Kayyum atanan şirketlerin, Çobanlar Group'a bağlı 3 şirket olduğu öğrenildi. Aynı gruba ait farklı 2 şirkete de 4 Haziran'da kayyım atanmıştı. AA

Okunma Sayısı: 954

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.