Muğla'da 3 şirkete daha kayyım

Muğla'da, Gülen Hareketi'ne yönelik soruşturma kapsamında 3 şirkete kayyım atandı.
Muğla'da, Gülen Hareket'i Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 3 şirkete kayyım atandı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma doğrultusunda, Hareket'e finansal destek sağladıkları iddia edilen firmalara yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında mermer ürünleri alanında faaliyet gösteren 3 şirkete kayyum ataması yapıldı.
Kayyum atanan şirketlerin, Çobanlar Group'a bağlı 3 şirket olduğu öğrenildi. Aynı gruba ait farklı 2 şirkete de 4 Haziran'da kayyım atanmıştı.
AA