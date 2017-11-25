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25 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Muğla'da endişelendiren deprem: Artçı sarsıntılar devam ediyor!

25 Kasım 2017, Cumartesi 09:00
Muğla'nın Ula İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem gözlemlendi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Muğla'nın Ula ilçesi olarak saptadığı deprem, bugün saat 00.49'da gözlemlendi. Yerin 25.44 kilometre derinliğinde olan deprem, Ula'nın yanı sıra, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak belirledi.

Geçen Çarşamba akşamı da Muğla'nın Ula İlçesi'nde merkez üssü kırsal Arıcılar Mahallesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Muğla'nın Ula İlçesi'nde saat 00.49'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge sallanmaya devam ediyor. Bu depremin ardından saat 01.45'e kadar büyüklükleri 1.3 ile 3.7 arasında değişen 18 artçı sarsıntı daha oldu.

DEPREMDEN ETKİLENEN MAHALLE İÇİN TAHLİYE KARARI BEKLENİYOR

5.1 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle dağlık alanda bulunan 25 hanelik Arıcılar Mahallesi sakinleri, kurulan çadırlarda ve yakılan ateş başında sabahladı. Ula Kaymakamı Ali Yılmaz, "Devlet olarak görevimizin başındayız. Can kaybı yok. Tüm görevliler mahalle halkı ile yakından ilgileniyor" dedi.

Ula'da meydana gelen deprem 25 hanelik Arıcılar Mahallesi sakinlerini sokağa dökerken evlerde çatlaklar oluştu, yollar düşen kayalarla kapanmıştı. Boğıaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü kayıtlarına göre, bugün saat: 00.49'da yerin 6.3 kilometre derinliğinde meydana gelen Richter ölçeğine göre, 5.1 ve arkasından artçı sarsıntılar bu sefer daha büyük hasarlar verdi. 25 evdeki çatlaklara yenisi eklendi. Deprem ve artçılar nedeniyle mahalleye giden 4 kilometrelik yol dağ eteklerinden düşen kaya parçaları ve çam ağaçları ile yine kapandı. Gökova Kavşağı'nda bekletilen AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri Ula Kaymakamı Ali Yılmaz ile beraber mahalleye hareket etti. Dozerler kapanan yolları açtı. Köyle ulaşan AFAD ekipleri 2 çadır kurdu. Sağlık ekipleri panik ile fenalaşan insanlara ilk yardımda bulundu. Can kaybı olmayan depremde mahalle sakinlerinin bir bölümü elektrikli sobalarla ısıtılan çadırda bir kısmı sokakta yaktığı ateş başında sabahladı. Dağ eteklerine konulan yaklaşık 100 arı kovanı düşen kaya parçaları nedeniyle telef oldu. 2 kerpiç evde duvar ikiye ayrıldı. Mahalle sakinleri evlerinden giyecek ve değerli eşyalarını alarak çadırlara yerleştirildi. Muğla büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen üç minibüs olası bir depremde halkı tahliye etmek için hazır bekletildi.

Ula İlçe Kaymakamı Ali Yılmaz, saat 00.49'daki deprem ve arkasından çok sayıda artçılar meydana geldiğini hatırlatırken, şöyle dedi:

"Mahallede bekletilen görevlilerimiz vardı. Hazırdaki ekiplerle beraber kısa sürede dozerlerin yolu açmasıyla mahalleye ulaştık. Çadırlarımız kurulu, sağlı ekiplerimiz korkan vatandaşlarımızla ilgilendi. Can kaybı yok. Devlet olarak vatandaşımızın yanında gerekeni yapıyoruz. Muğla Valiliği kriz masası oluşturdu. Verilecek karar ile mahallenin tahliyesini sağlayacağız."

Arıcılar Mahalle Muhtarı Selim Uysal, mahallede oturanların tahliye edilmesi için görüşme halinde olduklarını belirterek, "Tahliye için ilk olarak Karaböğürtlen Köyü'nde bulunan ilköğretim okuluna geçici bir yerleşim olacak. Can kaybı yok ama evlerde hasar büyük. İki gündür korkudan evlerimize giremiyoruz. Devletimiz yanımızda her türlü ihtiyacımız karşılıyor" dedi.

DHA

Etiketler: muğla, deprem
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