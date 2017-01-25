Muğla'da korkutan deprem

Muğla'nın Datça ilçesinde saat 04.19'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, depremin merkezüssü Datça İlçesi'ne bağlı Kızlan Köyü olarak belirlendi. Merkezüssü Datça İlçesi'ne bağlı Kızlan Köyü'nde 4,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Datça ve çevre ilçelerden de hissedildi. KRDAE, depremin yerin 7,9 km derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Deprem nedeniyle can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. DHA

Okunma Sayısı: 483

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.