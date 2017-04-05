Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Mutlu A'nın kullandığı 45 N 3196 plakalı kamyon, Muğla-Aydın karayolu Bayır mevkisinde Efekan Düşoğlu (17) idaresindeki 48 YF 027 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, Düşoğlu olay yerinde öldü, motosiklette bulunan Akif Anıl Gereme ise yaralandı. Gereme, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gereme'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü Mutlu A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. AA

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